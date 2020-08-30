«Цель развития республики - жизнь людей»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Республики

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил местных жителей с Днем Республики. В своем обращении Рустам Нургалиевич отметил, что республика стремится к высокому уровню жизни всех жителей:

"На протяжении всех лет существования новой государственности основной стратегической целью развития республики неизменно были и остаются интересы людей, повышение качества жизни" - передает пресс-служба Президент.

Также в год 100-летия образования ТАССР Минниханов отметил особую роль этого события в истории татарстансткой государственности:

"За семьдесят лет своего развития автономия превратилась в одну из самых передовых республик Советского Союза с многоотраслевой экономикой, разносторонней развитой наукой, образованием и культурой".

В конце своего поздравления Рустам Нургалиевич поблагодарил все поколения татанстанцев за вклад в развитие и становление республики, отметил, что трудолюбие и вера в собственные силы позволяют Татарстану уверенно смотреть в будущее.