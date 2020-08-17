В Татарстане пьяный водитель пытался подкупить полицейского, но не вышло. Он получил судимость

Происшествие произошло 10 июня 2020 года.

36-летний житель Яльчикского района Алексей Немцев в нетрезвом виде сел за руль автомобиля LADA и направился по автодороге "Буинск-Яльчики". По ходу следования его остановил сотрудник ДПС и попросил пройти тест на определение состояния алкогольного опьянения. Водитель отказался и передал полицейскому взятку в размере 10 тысяч рублей. Сотрудник правоохранительных органов взятку не принял.

В результате дальнейших мер по пресечению коррупции суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье "Мелкое взяточничество" и оштрафовал его на 6 тысяч рублей.

Свою вину Немцев полностью признал.