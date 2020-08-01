В Татарстане еще 33 случая заражения COVID-19: свежие данные

Как сообщает оперштаб республики по COVID-19, за последние сутки выявлено 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Два из них завозные.

Статистика на данный момент выглядит так:

6 человек госпитализировано, 27 получают лечение на дому.

По возрастным группам:

До 18 лет – 0

От 18 до 30 – 4

От 30 до 50 – 19

От 50 до 60 – 5

От 60 до 70 – 3

От 70 до 80 – 2

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

Сводка по городам и районам:

1. Казань – 18

2. Набережные Челны – 4

3. Альметьевский – 2

4. Балтасинский – 1

5. Верхнеуслонский – 1

6. Елабужский – 1

7. Кайбицкий – 2

8. Лаишевский – 2

9. Нижнекамский – 1

10. Рыбно-Слободский – 1

На 31 июля в Татарстане зарегистрировано 5602 случая COVID-19. Всего за весь период выздоровело 4499 человек.