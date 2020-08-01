В Татарстане еще 33 случая заражения COVID-19: свежие данные

Как сообщает оперштаб республики по COVID-19, за последние сутки выявлено 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Два из них завозные.
Статистика на данный момент выглядит так:
6 человек госпитализировано, 27 получают лечение на дому.
По возрастным группам:
До 18 лет – 0
От 18 до 30 – 4
От 30 до 50 – 19
От 50 до 60 – 5
От 60 до 70 – 3
От 70 до 80 – 2
От 80 до 90 – 0
Старше 90 – 0
Сводка по городам и районам:
1. Казань – 18
2. Набережные Челны – 4
3. Альметьевский – 2
4. Балтасинский – 1
5. Верхнеуслонский – 1
6. Елабужский – 1
7. Кайбицкий – 2
8. Лаишевский – 2
9. Нижнекамский – 1
10. Рыбно-Слободский – 1
На 31 июля в Татарстане зарегистрировано 5602 случая COVID-19. Всего за весь период выздоровело 4499 человек.
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