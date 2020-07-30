В Казани ищут водителя, который сбил девушку и скрылся. У пострадавшей серьезные травмы

В Казани разыскивают водителя, который сбил девушку на улице Зорге.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 29 июля в 13.30 во дворе дома №93. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб мягких тканей затылочной области, ушиб левого коленного сустава, правого локтевого сустава, таза. Водитель автомобиля уехал с места происшествия.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: +7(843)533-38-19 и +7(843)533-38-48.