«Теперь Обузов»: Тарасов едва вошел в состав казанского «Рубина» и уже получил травму

Футболист Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке в составе казанского ФК "Рубин". Об этом сообщили в своей группе "ВКонтакте" представители клуба.

О диагнозе пока не сообщается, он будет известен после обследования. Однако болельщик в социальных сетях уже переживают:

"Сломал ногу. Надолго"

"Жестокие вы все ,он прежде всего человек здоровья тебе Дмитрий"

"Не кто не знает что будет завтра...! Здоровья и сил!" - поддерживают фанаты игрока.

Однако далеко не все комментаторы настроены доброжелательно к скандальному футболисту:

"на 2 дня хватило,и на том спасибо"

"Перелом на тренировке? Это кто его так ненавидит в команде?"

"В таком случае нужно разрывать контракт, это же не дело бесплатно кормить"

"Теперь обузов. на зарплатой ведомости!"

"Спец ждал контракта, и сломал ногу"

"Бузова его заказала! Так не доставайся ты никому!" - саркастично высказываются в соцсетях.

Напомним, что Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским футбольным клубом 18 февраля, он рассчитан на сезон 2019/20 года.