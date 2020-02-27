«Лежишь в Риме и зарплата идет»: казанский «Рубин» рассказал о состоянии здоровья Тарасова

Пресс-служба ФК "Рубин" рассказала о состоянии здоровья Дмитрия Тарасова после травмы, он получил перелом малоберцовой кости. Пост с фотографией опубликован в соцсетях.

"Полузащитник Дмитрий Тарасов был успешно прооперирован в Риме! Желаем Дмитрию скорейшего выздоровления!" - указано в сообщении.

Напомним, что Тарасов повредил ногу на тренировке через несколько дней после подписания контракта с казанским футбольным клубом. Тогда болельщики выражали недовольство, не в восторге фанаты команды и теперь:

"Вот истиный патриотизм, операция в Риме, а что не в Москве?"

"вот лафа лежишь в риме и зарплата идет.а то все орали зачем он нужен Рубину.полежит до июля и свалит"

"С его везением, коронавирус подцепит." - пишут комментаторы. (орфография и пунктуация авторов сохранена).

Отметим, что главный тренер команды Леонид Слуцкий ранее гарантировал Тарасову выполнение контрактных обязательств несмотря на травму:

"Хотим пожелать ему скорейшего выздоровления. Уже говорили с ним и гарантировали полное выполнение контрактных обязательств со стороны «Рубина». Естественно, и оплату операции, которая пройдет на следующей неделе в Италии. Ждем выздоровления Дмитрия"- цитирует Слуцкого sports.ru.