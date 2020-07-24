«Полная ложь»: футболист казанского «Рубина» Тарасов опроверг дебош в самолете

Футболист казанского футбольного клуба "Рубин" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше, который он устроил в самолете по дороге из столицы РТ в Москву. Об произошедшем он рассказал в своем "Инстаграм".

"Ничего подобного не было, это полная ложь. Все знают правила, если б я нарушал, или дебоширил в самолете, или был в каком-то не том состоянии, меня бы сняли с рейса, или по прилету в Москву должна была встретить полиция. Этого не произошло, поэтому это все - вранье. Не верьте слухам, не верьте таким источникам. Все говорят, что должно появиться какое-то видео...пусть мне покажут, как я дебоширил в самолете", - заявил Тарасов.

Также футболист объяснил, что его пытался снять на видео кто-то из пассажиров, он вежливо попросил этого не делать, сделав "спокойно, без мата" замечания.

Напомним, что информация о якобы дебоше в самолете "Казань-Москва" появилась в соцсетях. Пользователи утверждали, что его устроил Дмитрий Тарасов.