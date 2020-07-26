Слуцкий прокомментировал «дебош» футболиста казанского «Рубина» Тарасова в самолете

Леонид Слуцкий прокомментировал слухи о дебоше, который устроил в самолете "Казань-Москва" футболист Дмитрий Тарасов. Главный тренер заявил, что история - фейк.

"Вот на днях обсуждали историю с поведением Тарасова в самолете. Интересно, что я должен был лететь этим же рейсом, но задержался. Зато мой сын прилетал на игру со "Спартаком" с друзьями, и они сидели на параллельном ряду с Тарасовым. После этого он мне сразу позвонил: "Да вообще ничего не было. Несколько футболистов общались". Какой-то человек начал снимать Тарасова на камеру, а он сделал замечание. Из этого раздулся конфликт", - рассказал Слуцкий изданию "Спорт Экспресс".

Напомним, ранее аналогичную версию рассказывал и сам Дмитрий Тарасов, он также уверял, что никакого скандала на борту не было.