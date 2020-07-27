Главное за день в Татарстане: пожар в историческом доме, ковидные смерти и троллейбусы на БКК

Сегодня в центре Казани горело здание 19 века

Заброшенный дом, две спасенные женщины и - неожиданно - дом оказался не расселенным историческим зданием, которое нуждается в охране. Есть фото и видео.

В Казани еще одна женщина умерла от коронавируса

39-я жертва коронавируса зарегистрирована в Татарстане. Смерть отмечена 24 июля, в статистику попала сегодня. За последние дни, кстати, подтверждается сразу по несколько случаев, обо всех - здесь.

На первом этапе БКК запустили троллейбусы

Строительство Большого Казанского кольца близится к завершению, к 30 августа участок должны открыть. А пока - по постоянной схеме начали ходить троллейбусы.

В Минобрнауки снова не могут определиться с учебным годом

Сегодня сказали, что начнется 1 сентября в традиционном формате. До этого Мишустин говорил, что власти регионов будут решать сами...

Смерти в Челнах: почему умирает так много людей

Кажется, большое количество летальных исходов в автограде (и это не только про коронавирус) напрягает все больше и больше. Сегодня в Минздраве РТ объяснили, что происходит. При этом ситуация примерно одинаковая везде, а умирают - в Челнах...

Немного искусства: в Казани проходит выставка работ художника, который писал картины голым женским телом

Посмотреть можно в галерее "Бизон" на Баумана, работает до 30 августа, плата за вход чисто символическая.