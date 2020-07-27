Еще одна жительница Казани скончалась от коронавируса

В Татарстане зарегистрирована 39-я смерть от коронавируса. 19 июля жительницу Казани 1951 года рождения госпитализировали в ГКБ № 7 Казани с тяжелой формой коронавируса, осложненной внебольничной пневмонией.

В связи с тяжестью состояния женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, у пациентки имелись хронические заболевания дыхательных путей. Смерть наступила 24 июля. Причина смерти установлена в результате патолого-анатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Напомним, что за минувшие сутки в РТ также было выявлено 33 новых случая коронавируса, 20 человек госпитализированы.