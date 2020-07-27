На первом этапе строительства Большого Казанского кольца запущено троллейбусное движение по постоянной схеме. Об этом сообщают в Минтрансе РТ. Также на участке завершено обустройство тротуаров, установлены павильоны на остановке "Улица Борисковская", близятся к концу работы по устройству надземного пешеходного перехода.

Продолжается строительство дороги на левом и правом съездах, а также основного проезда между подпорными стенами. Уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади 28 100 квадратных метров. Напомним, что строительство первого этапа БКК на участке протяженностью 800 метро от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская планируют завершить к 30 августа.