В Минобрнауки приняли решение о начале учебного года

Новый учебный год в России начнут 1 сентября в обычном режиме. Сегодня об этом на брифинге заявил глава Минобрнауки РФ Сергей Кравцов.

"Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. <…> Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение", - цитирует министра ТАСС.

Также он сообщил, что в планах - использовать в процессе обучения опыт, наработанный во время проведения ЕГЭ, а все требования Роспотребнадзора будут соблюдаться.

Напомним, ранее Михаил Мишустин заявлял, что решение о начале учебного года будут принимать отдельно в каждом регионе и только 20 августа.