Главное за день в Татарстане: пожизненный срок для убийцы, стоимость проезда по трассе Москва-Казань

В Татарстане мужчине дали пожизненный срок за убийство

Речь о том самом мужчине из Менделеевска, который зимой убил бывшую жену, маленького сына и пасынка. Еще один пасынок спасся, прибежал в пекарню и стал просить о помощи, весь окровавленный.

Названа стоимость проезда по трассе Москва-Казань

Дороги еще нет, а цена уже есть. Если коротко, то километр обойдется в 2,5 рубля. Трассу поручено открыть к 2024 году. Так сказал Мишустин.

"Камское море" очень ждет татарстанцев

В аккаунте пляжа призывают жителей республики приезжать на отдых и обещают, что штрафовать здесь не будут. Недавно, кстати, по пляжам республики прошли рейды.

Казанец, который поместил фото Гитлера в "Бессмертный полк", объяснил свои мотивы

Расследование скандального дела завершено, парень объяснил, зачем это сделал и извинился. Вот только ситуация усугубляется одной интересной находкой, которою сделали у него дома оперативники при обыске. В общем, его ждет суд сразу по двум статьям.

Кажется, из Казани еще долго не улететь за границу

Есть предварительный список городов России, из которых на первом этапе могут разрешить международные авиаперелеты. Казани пока нет, зато есть обе столицы и еще ряд городов.