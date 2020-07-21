«Больше не штрафуют»: «Камское море» просит татарстанцев приезжать на пляж

Татарстанцев просят вернуться на пляж "Камское море" в Лаишевском районе. В аккаунте общественного пространства в "Инстаграм" уверяют, что запрет на посещение снят и штрафовать посетителей не будут.

"Друзья, пляж открыт для посещения! Запрет снят! На данный момент никого за нарушение правил карантина в связи с короновирусом на пляже не штрафуют! Штрафы выписываются только за неправильную парковку и нарушение экологических норм!", - сообщается в аккаунте.

Также администраторы напоминают, что в Роспотребнадзоре РТ рекомендовали не купаться из-за отсутствия заключения о качестве воды, и уверяют, что как только пляж его получит, об этом сообщат. При этом татарстанцев просят соблюдать дистанцию и иные меры предосторожности.

Напомним, ранее в республике прошли рейды по пляжам, посетителям выписывали штрафы.