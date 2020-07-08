В Казани территориальный коэффициент по ОСАГО снизится до 1,9%, сейчас он составляет 2%. Об этом сообщают в Российском союзе автостраховщиков. Планы по снижению территориального коэффициента в ОСАГО содержатся в проекте указания Банка России.

Кроме того, согласно проекту Указания ЦБ, расширяется тарифный коридор. Для легковых автомобилей физлиц - примерно 10% в обе стороны, юридических лиц - 20%. Самое большое расширение ожидается по такси, оно составляет около 30% в обе стороны.

Также был расширен коэффициент возраста-стажа на 3-4%, в результате для молодых и неопытных водителей полис ОСАГО станет немного дороже, для опытных водителей старшего возраста - дешевле. Страховые компании смогут определять значение базового тарифа в зависимости от характеристик водителя, в результате чего аккуратные и безаварийные водители смогут платить за полис ОСАГО меньше. Также определяется перечень параметров, которые не могут использоваться страховыми компаниями при определении тарифов. Это национальность, язык, раса, вероисповедание, принадлежность к общественным или политическим объединениям, должностное положение.

Дополнительно вводится коэффициент грубых нарушений ПДД - проезд на красный свет, выезд на "встречку", превышение скорости более, чем на 60 км/ч, вождение в нетрезвом виде. Он будет применяться при неоднократном нарушении.

Предполагается, что изменения вступят в силу с 24 августа.