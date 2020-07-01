В Татарстане на пути перед поездом скинули бетонный столб

В Татарстане поезд из Волгограда в Нижневартовск чуть не врезался в оставленный на путях бетонный пикетный столб.

СМИ уточняют , что инцидент случился примерно в 19 часов 21 июня в Буинском районе на железнодорожном перегоне Буа — Лащи. Поезд экстренно остановился, когда машинист увидел столб на путях. В результате инцидента никто не пострадал, сам поезд задержали примерно на 3 минуты.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». 24 июня были задержаны двое парней из Буинска, одному из которых оказалось 27 лет, а другому — 15.

Предварительно, столб они скинули просто по хулиганским причинам. Со старшего из парней взяли подписку о невыезде.