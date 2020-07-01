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В Татарстане на пути перед поездом скинули бетонный столб

01.07.2020, 09:56 207 2 prokazan.ru
В Татарстане поезд из Волгограда в Нижневартовск чуть не врезался в оставленный на путях бетонный пикетный столб.
 
СМИ уточняют, что инцидент случился примерно в 19 часов 21 июня в Буинском районе на железнодорожном перегоне Буа — Лащи. Поезд экстренно остановился, когда машинист увидел столб на путях. В результате инцидента никто не пострадал, сам поезд задержали примерно на 3 минуты.
 
Было возбуждено уголовное дело по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». 24 июня были задержаны двое парней из Буинска, одному из которых оказалось 27 лет, а другому — 15.
 
Предварительно, столб они скинули просто по хулиганским причинам. Со старшего из парней взяли подписку о невыезде.
Происшествия
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комментарии

Горожанин
0
01 июля 2020
10:05
Интересно , поезд все таки остановился перед препятствием или нет ? Если да , то за зоркость и хорошую реакцию машиниста необходимо наградить . Такое редко когда получается.
Нечто
0
01 июля 2020
10:21
Пикетный столбик поезд в щепки бы разнёс он маленький

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