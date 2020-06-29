Жителя Казани отправили под административный арест за высказывание экстремистского характера в социальных сетях.

По данным прокуратуры РТ, информация о гражданине поступила из регионального управления ФСБ России. Установлено, что 38-летний мужчина разместил в открытом доступе в социальной сети высказывания, содержащие лингвистические признаки возбуждения межнациональной вражды, а также унижения, оскорбления человеческого достоинства и враждебного неприятия евреев, народов Средней Азии, Кавказа и Закавказья по национальному признаку.

Надзорное ведомство провело проверку, по результатам которой в отношении интернет-пользователя было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, а именно действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

Московский районный суд Казани назначил правонарушителю наказание в виде пяти суток административного ареста.