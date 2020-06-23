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Фото ProKazan.ru

Прокуратура РТ ответила на претензию жительницы Казани по расследованию ее дела

23.06.2020, 16:05 0 prokazan.ru

Ранее мы писали о жительнице Казани Ольге (имя изменено). Она стала жертвой мошенников после того, как псевдоорганизация «Альянс» пообещала предоставить ей одноразовые перчатки на сумму более 800 тысяч рублей и исчезла с переводом денежных средств. Оказалось, мошенники работают по всей России и награбили уже более четырех миллионов рублей.

Ольга была не согласна с ходом расследования дела в органах МВД и прокуратуре Республики Татарстан, не получив за три месяца никаких видимых результатов со стороны структур. На момент публикации нашего материала мошенники продолжали открыто вести свою деятельность, несмотря на обилие информации об этой афере, собранной непосредственно Ольгой и пострадавшими из других регионов России.

По запросу корреспондента ProKazan прокуратура Республики Татарстан прокомментировала данную ситуацию: 

"Ход и результат расследования данного уголовного дела постановлены на контроль прокуратурой Московского района города Казани. С целью активации хода расследования уголовного дела 11.06.2020 прокуратурой <…> на имя руководителя отдела по расследованию преступлений в МВД <…> внесено требование об устранении нарушений федерального законодательства, в том числе по проведению ряда необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий <…>".

Все обращения Ольги в прокуратуру РТ о несогласии с действиями (бездействием) следователя в ходе расследования были зарегистрированы и приобщены к уголовному делу. Дополнительные материалы, предоставленные ею и поступившие 01.06.2020 в следственный отдел, также рассмотрены и приобщены следователем к делу. Доводы в части нерассмотрения, по словам прокуратуры, не нашли своего подтверждения.

"При наличии таких обстоятельств, оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования в настоящий момент не имеется", - заключили в прокуратуре.

 

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