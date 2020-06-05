В мэрии Казани опубликовали список домов, в которых в период с 15 июня по 12 июля будут отключать горячую воду. Все дома присоединены к сетям "Татэнерго".

С 15 по 17 июня: (опрессовка тепловодов №1, 2, 4, 11 от Казанской ТЭЦ-1) Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;

Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Баумана, 36;

Бехтерева, 9, 9а;

Большая Красная, 8, 22, 32/15;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Бутлерова, 6;

Вишневского, 29/48;

Гаспринского, 29, 31;

Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;

Горького, 3а, 3б, 3в;

Дзержинского, 11;

Достоевского, 50, 52, 66;

А.Еники, 17б;

Зинина, 24, 34;

Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;

Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;

Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Ш.Камала, 4;

Карима, 2/22, 9, 26;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

Качалова, 76, 77, 77а;

Коротченко, 22;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

К.Маркса, 16;

Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15;

Модельная, 8, 10;

Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47/113, 60, 60а;

Нариманова, 50, 52, 66а;

Насыри, 42, 44;

Островского, 12, 107;

Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1, 1.2), 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110в, 110г, 128;

Парижской Коммуны, 19;

Петербургская, 64, 65а;

Право-Булачная, 47;

Промысловая, 5;

Роторная, 27б, 27в, 27д, 27е;

Садыковой, 20, 22;

Саид-Галеева, 25;

Сайдашева, 19;

Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Сафьян, 6/8, 8;

Спартаковская, 35, 84, 87, 88б (стр.2.1, 2.2), 89;

Султан, 8;

Х.Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

Тельмана, 40, 42;

Техническая, 35, 39а, 39б;

Тинчурина, 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Тихомирнова, 19;

Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;

Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Университетская, 4/34;

Чернышевского, 33;

Шаляпина, 14/83;

Шахиди, 1/15;

Щербаковский переулок, 7;

Япеева, 10;

Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

С 18 по 28 июня: (текущий ремонт тепловодов №№1, 2, 4 от Казанской ТЭЦ-1) Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;

Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Бутлерова, 6;

Вишневского, 29/48;

Гаспринского, 29, 31;

Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;

Достоевского, 50, 52, 66;

А.Еники, 17б;

Зинина, 24, 34;

Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Ш.Камала, 4;

Карима, 2/22, 9, 26;

Качалова, 76, 77, 77а;

Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;

Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15;

Модельная, 8, 10;

Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47/113, 60, 60а;

Нариманова, 50, 52, 66а;

Насыри, 42, 44;

Островского, 107;

Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1, 1.2), 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110в, 110г, 128;

Парижской Коммуны, 19;

Петербургская, 64, 65а;

Промысловая, 5;

Роторная, 27б, 27в, 27д, 27е;

Сайдашева, 19;

Садыковой, 20, 22;

Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Сафьян, 6/8, 8;

Спартаковская, 35, 84, 87, 88б (стр.2.1, 2.2), 89;

Султан, 8;

Х.Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

Техническая, 35, 39а, 39б;

Тинчурина, 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Тихомирнова, 19;

Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;

Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Университетская, 4/34;

Шаляпина, 14/83;

Щербаковский переулок, 7;

Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

С 29 июня по 12 июля: (текущий ремонт тепловода №2 от Казанской ТЭЦ-1 ) Баумана, 36;

Бехтерева, 9, 9а;

Большая Красная, 8, 22, 32/15;

Дзержинского, 11;

Горького, 3а, 3б, 3в;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

Коротченко, 22;

К.Маркса, 16а;

Островского, 12;

Право-Булачная, 17;

Саид-Галеева, 25;

Тельмана, 40, 42;

Чернышевского, 33;

Шахиди, 1/15;

Япеева, 10.

С 15 по 28 июня: (опрессовка и текущий ремонт тепловода №4 от Казанской ТЭЦ-1) Гвардейская, 31;

Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 34, 34а, 34б, 34в;

Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;

Курская, 18, 20, 23, 25, 27;

А.Кутуя, 6/31, 108/1, 108/2, 108/3, 110а, 110б;

Родины, 29, 31, 33, 37;

Седова, 20а, 20б, 20в;

Тулпар, 4, 5, 7.

Также с 15 по 28 июня: (текущий ремонт тепловода №8 от Казанской ТЭЦ-2) Бондаренко, 6, 33;

Декабристов, 8, 10;

Ибрагимова, 89;

Солдатская, 3, 5;

С.Хакима, 3, 5, 5а, 7;

Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8.

С 9 по 22 июня: (опрессовка и текущий ремонт тепловода №11 от Казанской ТЭЦ-3) Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

Восстания, 60, 62, 67а, 80а, 82а, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16;

Выборгская, 2, 3, 4;

Декабристов, 127, 129, 131;

Кулахметова, 3, 5, 9, 11а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 17 корп.4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25 корп.2;

Окольная, 28, 30, 94а корп.1, 94а корп.2;

Пилотская, 35, 37;

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1, 6 корп.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 46;

Тверская, 5;

Ш.Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хлебозаводская, 3 корп.2, 6, 7;

Чкалова, 7б;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 12, 18;

Ютазинская, 6, 6б, 14, 16, 18.

С 29 июня по 12 июля: (текущий ремонт тепловода №11 от Казанской ТЭЦ-3) Комсомольская, 1, 2;

Односторонка Гривки, 10, 48;

Яруллина, 6.

С 15 по 28 июня: (опрессовка и текущий ремонт тепловодов №№13, 14 от Казанской ТЭЦ-3) Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;

Меридианная, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;

Мусина, 9, 21, 23;

Четаева, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

Чистопольская, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 35, 39, 41, 43, 45;

Ямашева, 31, 31а, 31б, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45.

С 29 июня по 12 июля: (текущий ремонт тепловода№17 от котельной «Савиново») Мусина, 59а, 59б корп.1, 59б корп.2, 61а;

Ямашева, 48, 49, 50, 51, 52 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91.

Амирхана, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71;

Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52;

Четаева, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1, 13 корп.2, 25, 27, 27а, 31, 33, 35;

Адоратского, 5, 7, 9, 11, 13;

С 15 по 28 июня: (опрессовка и текущий ремонт тепловодов №№20, 21, 22 от котельных «Горки», «Азино») Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;

Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.2, 15 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16а, 16/24, 17, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;

Дуслык, 4, 6;

переулок Дуслык, 6;

Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 корп.1, 20 корп. 2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

Крутая, 2;

Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;

Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;

Новоселья, 4, 6, 10;

Победы, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 12, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;

Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Туганлык, 1, 3, 10, 12;

Тыныч, 1, 3, 8;

Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17.

С 9 по 22 июня: (опрессовка и текущий ремонт тепловодов №№13, 14 от Казанской ТЭЦ-3) Беломорская, 69, 81, 83;

Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43в, 43/1, 43/2, 43/4, 50а;

Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;

Шатурская, 250.