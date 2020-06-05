Наверх
COVID-19 в Татарстане
3452 заболевших
10 погибших
2991 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

14:07, сегодня
В Татарстане выявлено 50 новых случаев коронавируса, о выздоровевших не сообщается
16:00, сегодня
Банк «Открытие»: предприниматели могут сдавать налоговую отчетность через «Бизнес-Портал»
15:33, сегодня
У кого в Казани будут отключать горячую воду с середины июня по середину июля: полный список адресов
15:00, сегодня
Райффайзенбанк: 62% казанцев не планируют экономить на отпуске в 2020 году
14:29, сегодня
ВОЗ: жара не поможет справиться с коронавирусом
14:18, сегодня
Экс-руководитель «КамгэсЗЯБ» пытался скрыть активы предприятия
14:15, сегодня
МегаФон запустил собственный сервис подкастов
13:57, сегодня
Думал, не заметят: в Челнах мужчина похитил оставленный на скамейке телефон
13:49, сегодня
«Татнефть» вручила детской больнице Нижнекамска большую партию СИЗ
13:47, сегодня
В Казани за работу без перчаток закрыли закусочную «Донер Сити» на Портовой
13:30, сегодня
Тариф «Яркий бизнес» от Билайн за год привлек более 450 тысяч пользователей в сегменте МСБ
12:59, сегодня
И снова скандал в Инфекционной больнице Челнов
12:39, сегодня
«Газоны уродуют триммерами»: челнинец выложил фото «полосатой» травы
12:25, сегодня
В Челнах родители жалуются на поборы в садиках
12:18, сегодня
Жители села в Татарстане «скинулись» на пожарную машину и постройку депо
12:11, сегодня
В Челнах произошло ДТП
12:00, сегодня
«Ростелеком» запустил пилотный проект умного магазина в торговой сети «Гулливер»
10:54, сегодня
«КамгэсЗЯБ» не выплачивает зарплату сотрудникам
10:33, сегодня
22 управляющие компании Челнов задолжали 331 млн рублей
10:08, сегодня
В Казань привезут россиян из Турции, Бали, Армении, Тайланда и Киргизии
10:00, сегодня
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
09:57, сегодня
Опрессовка в Челнах: график отключения горячей воды
09:48, сегодня
Айдар Метшин осмотрел строящийся мясозабойный цех
09:32, сегодня
Коронавирус отступает? В Нижнекамске нет новых случаев заражения
09:20, сегодня
Жителю Казани предъявлено обвинение в реабилитации нацизма
09:06, сегодня
В частном детском садике Челнов на мальчика упал шкаф
09:00, сегодня
Райффайзенбанк предупреждает о новой схеме фишинга в e-commerce
08:42, сегодня
Минниханов побывал на площади Азатлык в Челнах
08:04, сегодня
Челнинец продал несуществующий телефон
07:38, сегодня
В Челнах суд запретил эксплуатацию Ледового дворца
07:21, сегодня
Сегодня в Татарстане дожди и сильный ветер
07:04, сегодня
Жить стало веселей: какие ограничения снимают в Татарстане с 5 июня
20:45, 04.06.2020
В Татарстане экс-опекунша похитила у девочки-инвалида более миллиона рублей
20:26, 04.06.2020
Медику казанской «скорой», которая пинала лежащего на асфальте мужчину, объявили выговор
18:04, 04.06.2020
Приезжающих в Татарстан освободили от двухнедельной самоизоляции
17:29, 04.06.2020
В Татарстане женщина на инвалидной коляске ударом ножа в сердце убила соперницу
16:39, 04.06.2020
В Челнах открыли бассейн «Юбилейный». В нем смогут заниматься по 600 человек в день
16:21, 04.06.2020
В Казани появится улица, названная в честь старообрядческого священника
16:00, 04.06.2020
Видеосервис Wink представляет рейтинги просмотров за апрель и май
15:10, 04.06.2020
Как казанцам выгодно вложить деньги для приумножения капитала
15:06, 04.06.2020
В Татарстане разрешили работать баням и саунам
14:36, 04.06.2020
В Татарстан идет жаркая погода
14:08, 04.06.2020
В Татарстане на трассе из-за кабана погибла молодая девушка
14:00, 04.06.2020
Банк «Открытие»: женатые обращаются к врачам для онлайн-консультаций на самоизоляции чаще холостяков
13:23, 04.06.2020
Троих казанцев наказали за езду по городу на квадроциклах
13:04, 04.06.2020
В Челнах не будет Сабантуя и Парада Победы
13:00, 04.06.2020
Юлия Топольницкая: «Надо учиться быть ребенком»
12:40, 04.06.2020
В Татарстане число активных случаев коронавируса снизилось до 262. За сутки выписаны 139 человек
12:10, 04.06.2020
Транспорт, одежда, быстрая еда: как изменились расходы россиян в мае
11:49, 04.06.2020
В Правительстве Татарстана назвали районы, в которых разрешат открыть торговые комплексы
10:24, 04.06.2020
На некоторых трассах Татарстана увеличат скоростной режим
10:10, 04.06.2020
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
09:50, 04.06.2020
В челнинском трамвае обнаружили мертвого мужчину
09:37, 04.06.2020
В Челнах родители могут записать детей в строящиеся детсады
09:18, 04.06.2020
Жителям Татарстана разрешили посещать храмы и мечети
08:59, 04.06.2020
В Татарстане открываются бассейны и фитнес-центры
08:58, 04.06.2020
Банк «Открытие» аккредитовал два строящихся жилых комплекса в Казани
06:45, 04.06.2020
В Казани спасатели вытаскивали человека из смятой в аварии кабины грузовика
06:10, 04.06.2020
В Татарстане назвали дату, на которую запланированы выборы президента республики
05:56, 04.06.2020
Из-за халатности сотрудников Исполкома Зеленодольска дети-инвалиды остались без жилья
21:44, 03.06.2020
В Зеленодольске «Газель» сбила двух маленьких детей. Возбуждено уголовное дело
20:13, 03.06.2020
«Единая Россия» назвала кандидатов на пост президента Татарстана
19:54, 03.06.2020
В Татарстане скончался чемпион мира по борьбе корэш. Причиной могли стать осложнения коронавируса
17:37, 03.06.2020
Сервис BlaBlaCar возобновляет работу в России
15:45, 03.06.2020
Самоизоляция изменила моду на смартфоны в Татарстане
14:47, 03.06.2020
В Татарстане сняли мультфильм про Минниханова и коронавирус
14:19, 03.06.2020
Директору школы в Казани, который вызвал Росгвардию для разгона школьников, сделано предупреждение
14:13, 03.06.2020
В Татарстане продолжат строить мусоросжигательный завод. Власти дали разрешение
14:05, 03.06.2020
Банк «Открытие» заработал за январь-апрель 2020 года 8,9 млрд рублей чистой прибыли
12:17, 03.06.2020
ВТБ в Татарстане оказал поддержку клиентам на 10 млрд рублей
11:46, 03.06.2020
Жительница Казани пыталась вылечить бывшего сожителя от алкоголизма и потеряла почти полмиллиона
11:31, 03.06.2020
В России снять все «коронавирусные» ограничения с экономики планируют через год
11:17, 03.06.2020
MRG и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять видеосервисом Wink и «Умным домом»
11:13, 03.06.2020
В Татарстане выявили 54 новых случая коронавируса, более половины заболевших госпитализировали
10:25, 03.06.2020
Гидрометцентр: в Казани зафиксировали превышение норм по трем вредным веществам
10:00, 03.06.2020
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
09:52, 03.06.2020
В Татарстане восьмой раз будут судить 16-летнего подростка
09:27, 03.06.2020
Соцсети: в Казани директор школы разрешил детям рисовать на асфальте, а потом вызвал росгвардейцев
09:07, 03.06.2020
В Татарстане будут судить мужчину, который избивал и угрожал убить инвалида
09:00, 03.06.2020
Райффайзенбанк: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии
17:03, 02.06.2020
Перевозчики Казани просят полицию блокировать номера с объявлений на информационных табло
15:48, 02.06.2020
«Угрожал и расстегнул ширинку»: Минздрав пояснил видео, на котором казанский медик пинает мужчину
15:28, 02.06.2020
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»
15:18, 02.06.2020
Стало известно, когда в России откроют кинотеатры и театры
14:05, 02.06.2020
Актуальные сервисы на Едином портале госуслуг к Международному дню защиты детей
13:52, 02.06.2020
В Татарстане частично откроют торговые центры
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

У кого в Казани будут отключать горячую воду с середины июня по середину июля: полный список адресов

05.06.2020, 15:33 359 4 prokazan.ru
Списки домов, которые присоединены к «Татэнерго»

В мэрии Казани опубликовали список домов, в которых в период с 15 июня по 12 июля будут отключать горячую воду. Все дома присоединены к сетям "Татэнерго". 

 

С 15 по 17 июня: (опрессовка тепловодов №1, 2, 4, 11 от Казанской ТЭЦ-1)

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;
Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;
Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;
Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;
Баумана, 36;
Бехтерева, 9, 9а;
Большая Красная, 8, 22, 32/15;
Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;
Бутлерова, 6;
Вишневского, 29/48;
Гаспринского, 29, 31;
Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;
Горького, 3а, 3б, 3в;
Дзержинского, 11;
Достоевского, 50, 52, 66;
А.Еники, 17б;
Зинина, 24, 34;
Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;
Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;
Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
Ш.Камала, 4;
Карима, 2/22, 9, 26;
Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;
Качалова, 76, 77, 77а;
Коротченко, 22;
Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;
К.Маркса, 16;
Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15;
Модельная, 8, 10;
Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47/113, 60, 60а;
Нариманова, 50, 52, 66а;
Насыри, 42, 44;
Островского, 12, 107;
Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1, 1.2), 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110в, 110г, 128;
Парижской Коммуны, 19;
Петербургская, 64, 65а;
Право-Булачная, 47;
Промысловая, 5;
Роторная, 27б, 27в, 27д, 27е;
Садыковой, 20, 22;
Саид-Галеева, 25;
Сайдашева, 19;
Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;
Сафьян, 6/8, 8;
Спартаковская, 35, 84, 87, 88б (стр.2.1, 2.2), 89;
Султан, 8;
Х.Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;
Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;
Тельмана, 40, 42;
Техническая, 35, 39а, 39б;
Тинчурина, 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;
Тихомирнова, 19;
Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;
Универсиады, 10, 12, 14, 16;
Университетская, 4/34;
Чернышевского, 33;
Шаляпина, 14/83;
Шахиди, 1/15;
Щербаковский переулок, 7;
Япеева, 10;
Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

С 18 по 28 июня: (текущий ремонт тепловодов №№1, 2, 4 от Казанской ТЭЦ-1)

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;
Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;
Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;
Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;
Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;
Бутлерова, 6;
Вишневского, 29/48;
Гаспринского, 29, 31;
Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;
Достоевского, 50, 52, 66;
А.Еники, 17б;
Зинина, 24, 34;
Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
Ш.Камала, 4;
Карима, 2/22, 9, 26;
Качалова, 76, 77, 77а;
Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;
Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;
Магистральная, 4, 4а, 22а, 34, 34/1;
Миннуллина, 8а, 8б/15, 8в/15;
Модельная, 8, 10;
Назарбаева, 9/2, 10, 12, 12а, 35/1, 47/113, 60, 60а;
Нариманова, 50, 52, 66а;
Насыри, 42, 44;
Островского, 107;
Павлюхина, 37, 99б (стр.1.1, 1.2), 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110в, 110г, 128;
Парижской Коммуны, 19;
Петербургская, 64, 65а;
Промысловая, 5;
Роторная, 27б, 27в, 27д, 27е;
Сайдашева, 19;
Садыковой, 20, 22;
Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;
Сафьян, 6/8, 8;
Спартаковская, 35, 84, 87, 88б (стр.2.1, 2.2), 89;
Султан, 8;
Х.Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;
Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;
Техническая, 35, 39а, 39б;
Тинчурина, 1, 1а, 3, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;
Тихомирнова, 19;
Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;
Универсиады, 10, 12, 14, 16;
Университетская, 4/34;
Шаляпина, 14/83;
Щербаковский переулок, 7;
Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

С 29 июня по 12 июля: (текущий ремонт тепловода №2 от Казанской ТЭЦ-1 )

Баумана, 36;
Бехтерева, 9, 9а;
Большая Красная, 8, 22, 32/15;
Дзержинского, 11;
Горького, 3а, 3б, 3в;
Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;
Коротченко, 22;
К.Маркса, 16а;
Островского, 12;
Право-Булачная, 17;
Саид-Галеева, 25;
Тельмана, 40, 42;
Чернышевского, 33;
Шахиди, 1/15;
Япеева, 10.

С 15 по 28 июня: (опрессовка и текущий ремонт тепловода №4 от Казанской ТЭЦ-1)

Гвардейская, 31;
Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 34, 34а, 34б, 34в;
Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;
Курская, 18, 20, 23, 25, 27;
А.Кутуя, 6/31, 108/1, 108/2, 108/3, 110а, 110б;
Родины, 29, 31, 33, 37;
Седова, 20а, 20б, 20в;
Тулпар, 4, 5, 7.

Также с 15 по 28 июня: (текущий ремонт тепловода №8 от Казанской ТЭЦ-2)

Бондаренко, 6, 33;
Декабристов, 8, 10;
Ибрагимова, 89;
Солдатская, 3, 5;
С.Хакима, 3, 5, 5а, 7;
Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8.

С 9 по 22 июня: (опрессовка и текущий ремонт тепловода №11 от Казанской ТЭЦ-3)

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;
Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а 21, 23, 25;
Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;
Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;
Восстания, 60, 62, 67а, 80а, 82а, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;
Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16;
Выборгская, 2, 3, 4;
Декабристов, 127, 129, 131;
Кулахметова, 3, 5, 9, 11а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 17 корп.4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25 корп.2;
Окольная, 28, 30, 94а корп.1, 94а корп.2;
Пилотская, 35, 37;
Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;
Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1, 6 корп.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 46;
Тверская, 5;
Ш.Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;
Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;
Хлебозаводская, 3 корп.2, 6, 7;
Чкалова, 7б;
Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 12, 18;
Ютазинская, 6, 6б, 14, 16, 18.

С 29 июня по 12 июля: (текущий ремонт тепловода №11 от Казанской ТЭЦ-3)

Комсомольская, 1, 2;
Односторонка Гривки, 10, 48;
Яруллина, 6.

С 15 по 28 июня: (опрессовка и текущий ремонт тепловодов №№13, 14 от Казанской ТЭЦ-3)

Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;
Меридианная, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;
Мусина, 9, 21, 23;
Четаева, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;
Чистопольская, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 35, 39, 41, 43, 45;
Ямашева, 31, 31а, 31б, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45.

С 29 июня по 12 июля: (текущий ремонт тепловода№17 от котельной «Савиново»)

Мусина, 59а, 59б корп.1, 59б корп.2, 61а;
Ямашева, 48, 49, 50, 51, 52 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91.
Амирхана, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71;
Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52;
Четаева, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1, 13 корп.2, 25, 27, 27а, 31, 33, 35;
Адоратского, 5, 7, 9, 11, 13;

С 15 по 28 июня: (опрессовка и текущий ремонт тепловодов №№20, 21, 22 от котельных «Горки», «Азино»)

Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;
Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;
Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.2, 15 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16а, 16/24, 17, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;
Дуслык, 4, 6;
переулок Дуслык, 6;
Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 корп.1, 20 корп. 2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;
Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;
Крутая, 2;
Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;
Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;
Новоселья, 4, 6, 10;
Победы, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 12, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;
Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;
Туганлык, 1, 3, 10, 12;
Тыныч, 1, 3, 8;
Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17.

С 9 по 22 июня: (опрессовка и текущий ремонт тепловодов №№13, 14 от Казанской ТЭЦ-3)

Беломорская, 69, 81, 83;
Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43в, 43/1, 43/2, 43/4, 50а;
Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;
Шатурская, 250.

С 15 по 28 июня: (текущий ремонт тепловода№17 от котельной «Савиново»)

Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;
Меридианная, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;
Мусина, 9, 21, 23;
Четаева, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;
Чистопольская, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35, 35, 39, 41, 43, 45;
Ямашева, 31, 31а, 31б, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45.
ЖКХ Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане выявлено 50 новых случаев коронавируса, о выздоровевших не сообщается
22 управляющие компании Челнов задолжали 331 млн рублей
В Казани за работу без перчаток закрыли закусочную «Донер Сити» на Портовой
Опрессовка в Челнах: график отключения горячей воды
Жители села в Татарстане «скинулись» на пожарную машину и постройку депо
В Казань привезут россиян из Турции, Бали, Армении, Тайланда и Киргизии
Жителю Казани предъявлено обвинение в реабилитации нацизма
Жить стало веселей: какие ограничения снимают в Татарстане с 5 июня
Медику казанской «скорой», которая пинала лежащего на асфальте мужчину, объявили выговор
Приезжающих в Татарстан освободили от двухнедельной самоизоляции
В Казани появится улица, названная в честь старообрядческого священника
Троих казанцев наказали за езду по городу на квадроциклах
В Татарстане число активных случаев коронавируса снизилось до 262. За сутки выписаны 139 человек
На некоторых трассах Татарстана увеличат скоростной режим
Жителям Татарстана разрешили посещать храмы и мечети
В Казани спасатели вытаскивали человека из смятой в аварии кабины грузовика
Из-за халатности сотрудников Исполкома Зеленодольска дети-инвалиды остались без жилья
«Единая Россия» назвала кандидатов на пост президента Татарстана
Сервис BlaBlaCar возобновляет работу в России
В Татарстане сняли мультфильм про Минниханова и коронавирус
Директору школы в Казани, который вызвал Росгвардию для разгона школьников, сделано предупреждение
В Татарстане продолжат строить мусоросжигательный завод. Власти дали разрешение
Показать больше...

комментарии

Горожанин
1
05 июня 2020
15:42
На дачу надо летом - там от воды не зависит
Горожанин
0
05 июня 2020
15:43
Ну хоть в этом году отложили отключения.
Горожанин
0
05 июня 2020
15:58
Сначала пишут:
>в период с 15 июня по 12 июля
И тут же ниже идёт:
>С 9 по 22 июня
Это как блин?
Русский обыватель
0
05 июня 2020
16:14
Не люблю мыть попу холодной водой. От этого у меня кожа там шелушится и партнерам такое не нравится.

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

12:08, 04.06.2020
К Земле приближается астероид, который способен уничтожить территорию размером с Татарстан
19:41, 03.06.2020
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи
12:23, 30.05.2020
В России предлагают штрафовать за отказ от обязательных прививок
18:10, 29.05.2020
В Кирове произошло массовое заражение COVID-19 в детском саду
17:30, 29.05.2020
Роспотребнадзор разрешил футбольным болельщикам посещать матчи
12:30, 29.05.2020
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, 29.05.2020
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией
13:30, 28.05.2020
Четверть опрошенных россиян считают коронавирус выдумкой
11:10, 28.05.2020
«Это нежелание оглянуться вокруг себя»: Песков прокомментировал неверие россиян в коронавирус
17:50, 27.05.2020
Кремль отреагировал на иск экс-главы Чувашии, направленный Владимиру Путину
13:30, 27.05.2020
Ученые выявили новый путь заражения коронавирусом
11:10, 27.05.2020
«Я тоже от этого запаха проснулся»: в Челнах люди задыхаются по ночам
10:20, 27.05.2020
«Это делают сами работники кладбищ»: В Челнах во время карантина на кладбище мародеры украли ограды
09:43, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки
08:30, 27.05.2020
В России за время пандемии увеличилось количество долларовых миллиардеров
19:50, 26.05.2020
Жители России могут получить дополнительный выходной
19:10, 26.05.2020
По мнению ученых, COVID-19 осенью вспыхнет вновь
18:30, 26.05.2020
В Татарстане пройдет конкурс под эгидой Всемирного дня без табака
13:51, 26.05.2020
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, 26.05.2020
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
13:30, 26.05.2020
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, 26.05.2020
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, 26.05.2020
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19
15:52, 24.05.2020
«Угнетал запах трупов»: в Башкирии медиков заперли в морге после контакта с зараженными COVID-19
13:30, 24.05.2020
Россиян, прибывших в Крым без цели, будут помещать в обсервацию за свой счет
18:11, 23.05.2020
Путин подписал закон о дистанционном голосовании через интернет
17:30, 22.05.2020
Из-за пандемии выпускные в вузах пройдут одновременно в онлайн-формате
16:10, 22.05.2020
В Подмосковье нарушителей самоизоляции будут отправлять на работы в больницы
14:50, 22.05.2020
В Москве семейной паре выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что они вышли на балкон
10:50, 22.05.2020
Министр культуры РФ рассказала, как будут работать театры и музеи после пандемии
19:10, 21.05.2020
В Москве рассказали, чем могут быть опасны люди с антителами на COVID-19
16:30, 21.05.2020
Роспотребнадзор: дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок
13:10, 21.05.2020
В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, закидали камнями медсестер
11:50, 21.05.2020
ВОЗ рассказала о возможности второй волны пандемии COVID-19
11:40, 20.05.2020
Ростуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
15:30, 19.05.2020
Зарубежные ученые определили людей, которые невосприимчивы к COVID-19
12:10, 19.05.2020
В Саратовской области из-за COVID-19 скончался младенец
11:10, 19.05.2020
В Башкирии уволили главврача, допустившего вспышку COVID-19 в больнице
16:44, 18.05.2020
Турция решила открыть границы для российских туристов в мае
14:50, 18.05.2020
Владимир Путин обратился к мусульманам в связи с пандемией
14:08, 18.05.2020
В Нижнем Новгороде экс-депутата подозревают в попытке продажи ИВЛ, выпущенных в 1990-х годах
19:34, 17.05.2020
Глава Роспотребнадзора: в России остановлен рост заболеваемости коронавирусом
12:09, 17.05.2020
Вирусолог рассказал, как не подхватить коронавирус в магазине
10:42, 16.05.2020
В МВД рассказали о штрафах в 15 тысяч рублей за отказ от тестирования на коронавирус
09:56, 16.05.2020
В России главврача больницы уволили после жалоб медиков на выплаты в 27 рублей
18:30, 15.05.2020
Стало известно, какую группу крови имеют люди, наиболее подверженные заражению COVID-19
16:30, 15.05.2020
«Развели какую-то канитель»: Путин отчитал чиновников за несвоевременные выплаты медикам
13:23, 15.05.2020
В России зафиксировали первый случай повторного заражения коронавирусом
09:18, 15.05.2020
В России на время пандемии предложили ввести пособие на покупку масок и перчаток
15:24, 14.05.2020
Министр культуры РФ вылечилась от коронавируса
13:27, 14.05.2020
Выпускники смогут сами выбрать, сколько предметов ЕГЭ им нужно будет сдавать
16:44, 13.05.2020
Минпросвещения РФ предложило провести последние звонки и выпускные в школах в онлайн-формате
14:30, 13.05.2020
В Минздраве РФ предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года
13:54, 13.05.2020
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий полицейским вскрывать машины