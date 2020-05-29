Лето в Татарстане начнется с похолодания, сообщает Гидрометцентр РТ.

Если в ближайшие сутки в республике еще сохранится жаркая погода, термометры покажут до +29 градусов, то 31 мая уже похолодает до +21 градуса, а 1 июня после прохождения холодного атмосферного фронта Татарстан окажется в тыловой части циклона. Северными и северо-восточными ветрами в наши районы будет распространяться холодный воздух, и показания термометров понизятся. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами с дождем. Преобладающая температура ночью +6..+11˚, днем +12..+17˚.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, 2 июня местами возможны небольшие дожди. Ночью температуры воздуха будут понижаться до +3..+8˚, днем составят +12..+17˚. Температурный фон вновь окажется ниже нормы на 4-5 градусов.