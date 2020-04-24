111 туристов, вернувшихся в Россию из Таиланда, прошли тестирование на COVID-19 и признаны здоровыми. Об этом стало известно сегодня, 24 апреля, в ходе очередного заседания республиканского штаба по борьбе с коронавирусом, который состоялся в Казани.

Все граждане прошли полный медицинский осмотр, включая тестирование на коронавирус, и признаны здоровыми. 30 апреля, после контрольного забора анализов, они будут выписаны из обсерватора и смогут вернуться домой.

Напомним, что борт с россиянами из Таиланда прибыл в Казань в ночь на 17 апреля, граждан разместили в санатории "Ливадия". После в столицу РТ прилетели туристы из Индии и Турции, ожидается прибытие еще двух бортов - с Бали и из Таиланда.