Путин рассказал о дополнительных выплатах компаниям, которые в коронавирус сохраняют штат

Сегодня во время онлайн-совещания по вопросам поддержки экономики президент России Владимир Путин предложил финансово помогать предприятиям малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, которые в период самоизоляции сохраняют занятость сотрудников. Помощь рассчитана на два месяца.

Критерием станет сохранение 90% занятости в компании на 1 апреля, при его выполнении объем помощи каждой компании будет рассчитываться индивидуально из расчета 12 130 рублей на сотрудника. Уточняется, что финансовую поддержку за апрель можно будет получить после 18 мая, за май - в июне.

Финансовая помощь будет безвозмездной, компании могут направить ее на решение текущих задач, в частности, на зарплаты сотрудникам.