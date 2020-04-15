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Путин рассказал о дополнительных выплатах компаниям, которые в коронавирус сохраняют штат

Cегодня, 16:29 389 3 prokazan.ru

Сегодня во время онлайн-совещания по вопросам поддержки экономики президент России Владимир Путин предложил финансово помогать предприятиям малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, которые в период самоизоляции сохраняют занятость сотрудников. Помощь рассчитана на два месяца.

Критерием станет сохранение 90% занятости в компании на 1 апреля, при его выполнении объем помощи каждой компании будет рассчитываться индивидуально из расчета 12 130 рублей на сотрудника. Уточняется, что финансовую поддержку за апрель можно будет получить после 18 мая, за май - в июне. 

Финансовая помощь будет безвозмездной, компании могут направить ее на решение текущих задач, в частности, на зарплаты сотрудникам.

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комментарии

Русский обыватель
28
15 апреля 2020
16:39
Я согласен на один врот. Где его можно получить!?
Ага
49
15 апреля 2020
16:53
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
15 апреля 2020
17:04
Очень хочется ещё разок побыть президентом.
Русский обыватель
0
15 апреля 2020
17:05
А я бы один врот предпочел, а лучше один впоп.
В ответ на комментарий пользователя
Очень хочется ещё разок побыть президентом.
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