В системе цифровых пропусков за сутки зарегистрировались более 600 самозанятых жителей Татарстана

Накануне в Татарстане заработали дополнительные цели в системе цифровых разрешений на выход из дома. Они предназначены для самозанятых граждан.

В течение одного дня в системе прошли регистрацию 619 самозанятых татарстанцев, сообщают в Минцифре РТ.

В общей сложности выдано 225 разрешений на выход из дома. Самой востребованной причиной для получения цифрового пропуска стало оказание услуг такси: код по этой цели запросили 72 человека. При этом для граждан, которые работают таксистами, пропуск выдается на 12 часов независимо от времени суток.

Почти на равных позициях расположились цели – «закупка материалов/сырья» и «проезд к производственному помещению» – 56 и 53 разрешений соответственно. «Курьерскую доставку» в качестве причины выбрали 44 самозанятых. Период действия пропусков по новым целям ограничен с 8:00 до 20:00.

Самозанятые могут оформить цифровые пропуска только онлайн. Для этого необходимо пройти регистрацию на портале covid19.tatarstan.ru, указав свой ИНН.

Всего в РТ регистрацию в системе прошли более 900 тысяч человек, самой популярной целью стала поездка на дачу, этим кодом пользователи пользовались более чем в половине случаев. Напомним, что в связи со злоупотреблениями в систему смс-пропусков введены ограничения.