Казанцы могут подать заявку на дезинфекцию подъездов

Жители Казани могут подать заявку на дезинфекционную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

С 18 марта в Казани осуществляется обработка входных и тамбурных дверей, дверных ручек, выключателей, домофонов, поручней и перил, почтовых ящиков, кнопок вызова и панелей управления лифтов специальными дезинфицирующими средствами.

Обработка поверхностей должна проводиться ежедневно. В случае если дезинфекция не была проведена, казанцы могут оставить заявку в систему «Открытая Казань» на сайт или через мобильное приложение, а также позвонив в call-центр по телефонам 063 и +7(843)236-4-123.