В Татарстане пройдут рейды по домам граждан, которые находятся в самоизоляции

На брифинге в Доме правительства РТ сегодня, 26 марта, было объявлено о начале рейдов по домам самоизолировавшихся. На сегодняшний день в данном статусе в Татарстане находится порядка 14 тысяч человек.

"На сегодня у нас и у министерства внутренних дел пофамильный список всех лиц, находящихся на самоизоляции, есть. И мы начинаем рейдовые контрольные проверки таких лиц, кто находится на самоизоляции. Предусмотрена административная ответственность за нарушение этих требований. И материалы будут приниматься органами Роспотребнадзора внесением постановления. В случае повторного нарушения режима нами будет составляться иск в суд о принятии решения о принудительной госпитализации такого нарушившего карантин", - заявила глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина.

Также она рассказала, каким образом в республике будут отслеживать передвижения граждан, находящихся в самоизоляции.

"Это и покупка людьми авиабилетов в период карантина в другие субъекты или даже за пределы РФ — такие попытки есть. Это выезд на автомобиле данного лица — камеры слежения легко могут это определить. Более того, это пользование банковскими картами в терминалах. Это и отслеживание движения по мобильному телефону. И многие другие инструменты", - пояснила Патяшина.

Напомним, что на 26 марта число заболевших коронавирусом в Татарстане составляет 10 человек, один человек выписан из больницы как выздоровевший.