Банк «Открытие» аккредитовал четыре жилых комплекса в Татарстане

Банк «Открытие» продолжает развивать сотрудничество со строительным сектором Татарстана. ЖК «Нестеровский», ЖК «Центральный», ЖК «Озерный» и ЖК «Первомайский», возводимые ГК «Бриз», ГК «Профит», ГК «Евростиль» и СК «ИтильТехноСервис», получили аккредитацию банка «Открытие». Теперь покупатели квартир в этих жилых комплексах смогут оформить ипотечный кредит в банке «Открытие» быстрее и на льготных условиях. Аккредитация объекта банком означат, что банк уже провел оценку и проверку проекта, и разрешает клиенту не собирать пакет документов по объекту залога на этапе рассмотрения заявки на кредит.

Напомним, банк «Открытие» позволяет оформить кредит по программе «Новостройка» по ставке от 7,95% годовых (при подаче заявки через сайт банка, выходе на сделку в течение 30 дней и сумме кредита от 4 млн рублей), минимальный размер первоначального взноса – от 20% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости. Для клиентов, получающих зарплату на карты банка «Открытие» минимальный размер первоначального взноса снижен до 10% от стоимости квартиры. Также банк «Открытие» предлагает программу рефинансирования ипотечных кредитов по ставке от 8,25% годовых.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.