Дети бьют стекла, ругаются матом и хамят учителям: в Казани выяснили, что делать с хулиганами

В начале недели в редакцию ProKazan.ru обратилась молодая девушка, ставшая свидетельницей уличного хулиганства. На ее глазах дети разбили окно цокольного этажа в жилом доме в поселке Дербышки.

Девушка задается вопросом, что она могла сделать в тот момент? Поймать одного из детей за руку, позвонить в полицию, обратиться к жильцам дома?

Корреспондент ProKazan.ru разобрался в ситуации, выяснил, что делать тем, кто стал свидетелем правонарушения, совершаемого несовершеннолетними, а также пообщался с другими казанцами, столкнувшимися с малолетними хамами и хулиганами.

Обратившаяся в редакцию девушка рассказала свою историю.

8 марта Анна (имя изменено по просьбе героини) шла из продуктового магазина домой и услышала резкий звук бьющегося стекла.

"Я подумала в тот момент, что кто-то из детей уронил бутылку с лимонадом, и она разбилась. Когда я повернула голову, то на другой стороне улицы увидела, как несколько детей подбирают с асфальта футбольный мяч и с хихиканьем убегают в сторону дворов. Я пригляделась и увидела, что школьники разбили окно цокольного этажа жилого дома. Это же ужасно! Вдруг там живет какая-то бедная бабушка. Мне захотелось восстановить справедливость, я инстинктивно достала телефон, чтобы запечатлеть виновников", - рассказала девушка.

После этого она пыталась проследить, куда убежали дети, хотела подойти к ним, задержать самостоятельно. Однако на это не решилась, потому что побоялась родительского гнева.

Упомянутый случай — не редкость. Как показал опрос, проведенный в сообществе ProKazan.ru Вконтакте, многие казанцы сталкиваются с хулиганством и хамством со стороны детей и подростков.

После того, как мы провели опрос, нам написало несколько казанских учительниц с жалобами на поведение современных школьников.

Одна из них рассказала, что ученики относятся к ней неуважительно. Например, выключают свет в туалетной комнате, когда та входит в нее, спорят с ней из-за оценок, переходя на "ты".

Другая учительница поведала о недавнем случае, произошедшем в их школе. В феврале она написала докладную на девочку, с которой у нее возник конфликт из-за поставленной в журнал "тройки" за "слабый" ответ. Девочка пришла в кабинет учительницы после урока, накричала на нее и убежала, хлопнув дверью.

Третья молодая учительница заявила, что школьники "не употребляют нецензурную лексику, а разговаривают полностью на ней".

После урока из-за полученной "двойки" могут подойти и сказать:

"Ну, что ты теперь мне скажешь? Давай, убирай это!"