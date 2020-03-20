Дети бьют стекла, ругаются матом и хамят учителям: в Казани выяснили, что делать с хулиганами

В начале недели в редакцию ProKazan.ru обратилась молодая девушка, ставшая свидетельницей уличного хулиганства. На ее глазах дети разбили окно цокольного этажа в жилом доме в поселке Дербышки.
Девушка задается вопросом, что она могла сделать в тот момент? Поймать одного из детей за руку, позвонить в полицию, обратиться к жильцам дома?
Корреспондент ProKazan.ru разобрался в ситуации, выяснил, что делать тем, кто стал свидетелем правонарушения, совершаемого несовершеннолетними, а также пообщался с другими казанцами, столкнувшимися с малолетними хамами и хулиганами.
Обратившаяся в редакцию девушка рассказала свою историю.
8 марта Анна (имя изменено по просьбе героини) шла из продуктового магазина домой и услышала резкий звук бьющегося стекла.
"Я подумала в тот момент, что кто-то из детей уронил бутылку с лимонадом, и она разбилась. Когда я повернула голову, то на другой стороне улицы увидела, как несколько детей подбирают с асфальта футбольный мяч и с хихиканьем убегают в сторону дворов. Я пригляделась и увидела, что школьники разбили окно цокольного этажа жилого дома. Это же ужасно! Вдруг там живет какая-то бедная бабушка. Мне захотелось восстановить справедливость, я инстинктивно достала телефон, чтобы запечатлеть виновников", - рассказала девушка.
После этого она пыталась проследить, куда убежали дети, хотела подойти к ним, задержать самостоятельно. Однако на это не решилась, потому что побоялась родительского гнева.
Упомянутый случай — не редкость. Как показал опрос, проведенный в сообществе ProKazan.ru Вконтакте, многие казанцы сталкиваются с хулиганством и хамством со стороны детей и подростков.
После того, как мы провели опрос, нам написало несколько казанских учительниц с жалобами на поведение современных школьников.
Одна из них рассказала, что ученики относятся к ней неуважительно. Например, выключают свет в туалетной комнате, когда та входит в нее, спорят с ней из-за оценок, переходя на "ты".
Другая учительница поведала о недавнем случае, произошедшем в их школе. В феврале она написала докладную на девочку, с которой у нее возник конфликт из-за поставленной в журнал "тройки" за "слабый" ответ. Девочка пришла в кабинет учительницы после урока, накричала на нее и убежала, хлопнув дверью.
Третья молодая учительница заявила, что школьники "не употребляют нецензурную лексику, а разговаривают полностью на ней".
После урока из-за полученной "двойки" могут подойти и сказать:
"Ну, что ты теперь мне скажешь? Давай, убирай это!"
Еще одна наша подписчица Вконтакте рассказала вопиющую историю о подростковой жестокости. Прошлым летом она стала свидетельницей того, как мальчик, катаясь на роликовых коньках, выгуливал свою собаку и упал. После чего он поднялся и принялся бить собаку поводком, что есть мочи. Девушка не смогла оставаться в стороне, подошла к нему, схватила за поводок и велела прекратить избиение ни в чем не повинного животного. Тот послушался и поехал прочь.
Другой подписчик поведал историю о том, как дети на протяжении летних каникул плевали в его окна и убегали. На словесные предупреждения они не реагировали. Мужчине оставалось жить с грязными стеклами.
Что же делать с малолетними хулиганами?
На этот вопрос нам ответил начальник Отдела информации и общественных связей МВД РТ И.А. Нижельская.
"Если лицо, не являющееся сотрудником правоохранительных органов, стало свидетелем правонарушения, совершаемого несовершеннолетним лицом, необходимо уведомить о данном факте сотрудников полиции, а также попытаться установить данные подростка для дальнейшей их передачи сотрудникам полиции", - сказала представитель ведомства.
При этом самостоятельно задерживать несовершеннолетнего ни в коем случае не рекомендуется, потому что это может быть расценено родителями правонарушителей как насильное удержание.
Как отметили в МВД РТ, за удерживание ребенка или подростка могут наказать принудительными работами или даже лишением свободы.
"Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего (П. «д» ч. 2 статьи 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы»), наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет", - сообщила Нижельская.
В МВД РТ советуют провести профилактическую беседу с подростком о недопустимости нарушения требований уголовного и административного кодексов РФ. Например, хулиганам можно пригрозить штрафом, рассказать о последствиях нарушения статьи 7.17 КоАП РФ - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, подметили в ведомстве.
Корреспондент ProKazan.ru узнал у психолога Ольги Крутовских, что движет подростками-хулиганами, кому и как следует проводить профилактические беседы с ними.
Психолог объяснила, что подростками, совершающими правонарушения, движут гормоны:
"Надо понимать, что подростковый возраст - это тот возрастной период, когда идет гормональная перестройка организма. У мальчиков начинается активная выработка тестостерона. Тестостерон вызывает у человека желание экспансии, желание выплеснуть агрессию".
Специалист отметила важность семейного воспитания. Если родители не объяснят ребенку, как устроена жизнь, он начнет познавать ее сам при помощи сверстников.
"За отклоняющееся поведение у детей и подростков ответственны родители. Если в семье прививаются какие-то традиции, то они отпечатываются в психике ребенка. Если семья неблагополучная, в ней не уделяют достаточного внимания объяснению, что такое хорошо, а что такое плохо, то у ребенка будет проявляться подобное поведение. Подростки из таких семей начинают самостоятельно познавать эту жизнь. А стремление показаться крутыми перед сверстниками становится первостепенной целью", - рассказала Крутовских.
Если вы стали свидетелем правонарушения, совершаемого несовершеннолетними, психолог посоветовала их пожурить, но только в том случае, если вы выглядите устрашающе. Женщинам и девушкам с подростками следует вести себя осторожно, считает специалист.
"Если вы встретите группу подростков, которые что-то затеяли, то в зависимости от того, как ты будешь выглядеть для них, так и следует себя вести. Если вы будете выглядеть в их глазах авторитетно, то они могут испугаться и разбежаться, забыв про свои намерения. Дети и подростки достаточно пугливы. Если же вы не будете выглядеть в их глазах авторитетно и устрашающе, то ваши предостерегающие слова вызовут у них смех и желание продолжать дальше. Это все равно, что дразнить быка красной тряпкой", подметила Крутовских.
Психолог также заявила, что дети и подростки не боятся хамить и хулиганить, потому что в России плохо отрегулирована система наказаний.
"Ощущение безнаказанности позволяет им совершать различного рода правонарушения. Дети и подростки думают, что им ничего не будет. Правовая система в России отрегулирована плохо. Штраф в 500 - 1000 рублей - это несерьезное наказание. Если ребенок четко будет знать, что если он разбил стекло, то его родители должны будут оплатить штраф в размере 15 000 рублей, вот это уже более ощутимое наказание", отметила специалист.
Родителям мальчиков-хулиганов психолог посоветовала отдать сыновей в спортивные секции.
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