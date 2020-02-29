Масленичные гуляния в Казани: тонны блинов и сожжение чучела

В Казани 29 февраля и 1 марта будут провожать зиму, на нескольких площадках города пройдут масленичные гуляния.

29 февраля в 11.00 около Чаши развернутся традиционные масленичные гуляния. На площадке будет работать ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, можно будет принять участие в различных мастер-классах. По традиции в конце мероприятия сожгут чучело Масленицы.

29 февраля с 11.00 в парке "Крылья Советов" можно будет посмотреть театрализованное представление и поучаствовать в спортивных конкурсах. Гости праздника смогут выпить горячий чай с блинами, покататься на лошадях, сообщает мэрия города.

1 марта на территории лесопарка Лебяжье также состоятся масленичные гуляния. На площадке будет организован фуд-корт, можно будет принять участие в спортивных конкурсах - попробовать себя в беге с блинами, прыжках через канат. Гости праздника смогут попробовать блины с предсказаниями, принять участие в мастер-классах по их приготовлению.

Традиционное сжигание чучела Масленицы запланировано на 13.00. После этого на площадке выступит российская исполнительница Виктория Дайнеко.

29 февраля и 1 марта на Кремлевской набережной тоже можно будет проводить зиму. Здесь будет работать ярмарка, организуют мастер-классы, пройдут праздничные концерты.

1 марта в 11.00 в парке им.Горького гостей ждут традиционные народные забавы.

В парке "Калейдоскоп" гостям покажут театрализованные представления.

1 марта с 12.30 у Дома печати на ул.Баумана состоится празднование Масленицы. На площадке выступят артисты, для гостей проведут конкурсы с призами. Все желающие смогут попробовать блины.

1 марта Широкую Масленицу отметят в Свияжске. С 11.00 до 12.30 гости праздника смогут принять участие в народных забавах. Изюминкой праздника станет представление Петра Петровича Уксусова и богатырские бои. После 16.00 на площадке сожгут чучело Масленицы.