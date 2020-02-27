В Казани потратят 279 миллионов на высокодекоративные деревья

На главных, въездных и туристических улицах Казани собираются посадить 8 тысяч высокодекоративных деревьев, сообщает RosTender.info.

Среди деревьев - вязы, европейские липы, пирамидальные тополя, остролистные клены, березы. Больше всего саженцев высадят в Советском районе - более 2600 штук. Также в список озеленения вошли улицы Баумана, Вишневского, Большая Красная, Гоголя, Карла Маркса, Достоевского, проспект Победы, Аметьевская магистраль, Сибирский тракт и другие.

Деревья планируется высадить взрослые, высотой в 3,5 метра с комом земли. Сейчас идет прием заявок от участников тендера, а посадку завершат к концу года.