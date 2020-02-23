Появилось видео прибытия в Казань эвакуированных россиян с судна Diamond Princess

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с момента встречи в казанском аэропорту эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess россиян. На кадрах видно, что в автобусе прибывших ждут медики в специальных защитных костюмах, на месте дежурит скорая помощь.

Напомним, сегодня в Казань прибыли восемь эвакуированных с судна россиян, у троих из них обнаружен коронавирус в легкой форме. Все они проведут 14 дней на карантине в казанской инфекционной больнице, врачи будут жить вместе с ними в специальных боксах.