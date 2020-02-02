Бехтерев, Алсу, Шаляпин: в Татарстане выбирают самого знаменитого жителя республики

К 100-летию ТАССР в республике запущено голосование "100 замечательных татарстанцев". Оно включает представителей всех районов РТ, Казани и Набережных Челнов.

От каждого района организаторы голосования выдвинули одного человека. Так, Казань представляет Федор Шаляпин, Челны - семикратный победитель "Ралли Дакар" Владимир Чагин, Аксубаевский район - писатель Хасан Туфан, Апастовский район - известный благотворитель Асгат Галимзянов. От Бугульминского района выдвинута эстрадная певица Алсу, от Елабужского - психиатр Владимир Бехтерев.

На момент публикации новости в голосовании лидирует лыжник, олимпийский чемпион Федор Симашев, он представляет Заинский район. Отдать свой голос за земляка можно здесь.