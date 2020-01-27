Депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева попросила проверить ее на экстрасенсорные способности

Председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" и депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева опубликовала в своем "Инстаграм" ходатайство о проверке ее экстрасенсорных способностей. Оно адресовано Следкому РТ.
СОВЕРШЕННО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННО? ⠀ В ходе знакомства с материалами дела, увидела что все написано под диктовку, одинаково, выявила что все пострадали от моих личных сверхъестественных способностей (многих заявителей я лично никогда в жизни не видела, однако под воздействием моей личности (имени, фото в газете и тд) они приобрели земельные участки. ⠀ Вот и решила подать такое ходатайство. Думаете я их тролю? А вот и нет, какое дело - такое и ходатайство! Куча лживых показаний, на основе которых вынесено постановление о возбуждение уголовного дела. ⠀ С этим нужно бороться К сожалению, многие, как и я, понимают это только тогда, когда это происходит с ними лично, с их близкими и родными. Потому что, слушая жалобы незаконно осуждённых, с трудом верилось в этот БЕСПРЕДЕЛ!!! ⠀ Я против беззакония в Татарстане! А Вы?! ⠀ #Казань #татарстан #беззаконие #правосудие #справедливость #справедливаяроссия #сверхъестественное #новости #бильгильдеева #бильгильдеевазасправедливость
Ранее в отношении Бильгильдеевой было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". По предварительным данным, Бильгильдеева, являясь директором Агентства недвижимости "Пассаж", с 2013 по 2016 годы заключила договоры с 24 жителями Казани о приобретении ими земельных участках в различных поселках - Восточное Державино Лаишевского района, "Радужный" и в коттеджном поселке "Студенцы", а также проведении к ним коммуникаций, но не выполнила свои обязательства.
комментарии