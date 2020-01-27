Депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева попросила проверить ее на экстрасенсорные способности

Председатель Совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" и депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева опубликовала в своем "Инстаграм" ходатайство о проверке ее экстрасенсорных способностей. Оно адресовано Следкому РТ.

Ранее в отношении Бильгильдеевой было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". По предварительным данным, Бильгильдеева, являясь директором Агентства недвижимости "Пассаж", с 2013 по 2016 годы заключила договоры с 24 жителями Казани о приобретении ими земельных участках в различных поселках - Восточное Державино Лаишевского района, "Радужный" и в коттеджном поселке "Студенцы", а также проведении к ним коммуникаций, но не выполнила свои обязательства.