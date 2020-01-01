До конца праздников, Казанский транспорт работает по графику выходного дня

В Казани в дни новогодних праздников с 1 по 8 января городской транспорт работает по графику выходного дня. А в ночь на Рождество Христово 7 января после окончания церковной службы в 2.30 у площади Тысячелетия и остановки «Центральный стадион» жителей города будут ожидать автобусы номер 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 91, а также троллейбус номер 2.

Напомним, в Казани с 1 января 2020 года проезд в общественном транспорте подорожал до 30 рублей. Стоимость безлимитного месячного проездного билета для наземного транспорта — 2,5 тыс. рублей.