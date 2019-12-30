«Полиция пытается помешать». Противники строительства МСЗ под Казанью ставят второй лагерь

Сегодня, 30 декабря, противники строительства мусоросжигательного завода под Казанью ставят второй палаточный лагерь.
«Прямо сейчас мы ставим второй лагерь на месте снесенного ОМОНом. Полиция пытается нам помешать. Законных оснований у них для этого нет. Просим всех, кто может, приехать нас поддержать!» - говорится в сообщении активистов.
Добавим, что первый палаточный лагерь активисты разбили 2 декабря, через две недели его разогнали.
Недавно исполнительный директор компании «АГК-2» Рамиль Нигматуллин сообщил, что мусоросжигательный завод начнут строить в первой половине 2020 года.
комментарии
Боже, ну и во времена мы живем. Раньше думали как же хорошо жить при левых, без цензуры, со свободой слова. А теперь что? Если мнение не совпадает с левой повесткой, то убить готовы.
Вы позорите истинные либеральные ценности, взять хотя бы времена французской революции.