Мусоросжигательный завод под Казанью начнут строить в 2020 году

МСЗ около поселка Осиново начнут возводить в первой половине 2020 года. Об этом сегодня, 20 декабря, в ходе пресс-конференции сообщил исполнительный директор ООО "АГК-2" (входит в "РТ-Инвест" — инвестора предприятия) Рамиль Нигматуллин.

"На данный момент завершены все предусмотренные законодательством России экспертизы. Получено положительное заключение Главгосэкспертизы" - отметил Нигматуллин.

Также он сообщил, что мусор перед сжиганием будут сортировать. Как пояснила директор по экологии АГК-1 Елена Ямщикова, при сжигании не будет образовываться вредных веществ:

"Население опасается, что при сжигании отходов, полиэтилена, пластика будут образовываться полихлорированные дибензодиоксины, дибензофураны, которые принято называть диоксинами и фуранами. Это очень сложные соединения, они легко образуются при сжигании отходов при температурах до 850°С. Но температура 1260°С позволяет исключить рекомбинацию и вторичного образования диоксинов не происходит" - приводит цитату эксперта sntat.ru.

Также представители компании пояснили, что будут стремиться к нулевому захоронению несжигаемых отходов, а для населения организуют информационный центр, чтобы граждане могли задать все свои вопросы и получить разъяснения.

Напомним, что о строительстве МСЗ заговорили еще в 2015 году, в ноябре 2019 к будущему заводу начали строить дорогу, однако работу остановили активисты: в течение двух недель они жили на площадке в палаточном лагере, не допуская на место технику. Лагерь разогнали 16 декабря, на площадке начали работы.