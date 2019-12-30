В Казани на Авито выставили Академию тенниса Шамиля Тарпищева

В Казани на продажу выставили Академию тенниса Шамиля Тарпищева. Соответствующее объявление появилось на сервисе Авито 23 декабря.

За "помещение свободного назначения" - так называется лот - просят 360 миллионов рублей. В описании указано, что Академия - это современный спорткомплекс площадь более 13,5 тысяч квадратных метров, с хорошим состоянием инженерных систем и собственной котельной. Комплекс оборудован всеми необходимыми помещениями, расположен недалеко от центра. Также в объявлении уточняют, что сделку с покупателем проведут быстро.

О причинах продажи спортивного объекта в объявлении не сообщают.