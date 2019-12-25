Болгар вошел в топ-10 самых желанных мест для путешествий в 2020 году

Город Болгар в Татарстане разделил 9 и 10 строчку с озером Эльтон в Волгоградской области в рейтинге десяти самых желанных мест для путешествий в 2020 году. Опрос среди россиян провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. Болгар и озеро Эльтон набрали по 0,79% голосов.

На первом месте в рейтинге озеро Байкал – здесь мечтают побывать 44% опрошенных. 29,37% хотели бы поехать на Розовое озеро Сасык-Сиван в Крыму, тройку лидеров замыкает горный парк Рускеала в Карелии.

В десятку самых желанных мест для путешествий также вошли Стеклянная бухта во Владивостоке, село Териберка в Мурманской области, заповедник Утриш в Краснодарском крае, «город мертвых» в Северной Осетии и Соловецкий монастырь в Архангельской области.

А где бы вы хотели побывать в 2020-м?