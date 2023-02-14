В Казани мужчина нашел на скамейке у подъезда пакет с банкой огурцов и почти 8 миллионами рублей

В Казани мужчина случайно нашел 8 миллионов рублей и все их потратил на подарки

В Казани перед судом предстанет 50-летний иностранец. Уроженец Узбекистана нашел на скамейке у подъезда пакет, в котором была банка соленых огурцов и более 7,8 миллиона рублей. Все случилось на пр. Ямашева 29 декабря минувшего года.

Явно подумав, что случилось новогоднее чудо, мужчина бросился покупать подарки.

"Приятели потребовали не трогать чужое, но мужчина их не послушал, присвоил находку и скрылся. В дальнейшем он потратил деньги на себя, а также на подарки подруге и родственникам", - сообщили в прокуратуре.

Вскоре к обвиняемому пришли двое его приятелей. Они вновь потребовали от него вернуть деньги владельцу и обратиться в полицию, однако тот в ответ избил их.

После этого мужчину задержали, его обвинили в грабеже, совершенном с применением насилия. Свою вину мужчина признал, он арестован, дело направлено в суд.

Ранее ProKazan сообщал, что в Казани власти намерены наказать живодера, который расстрелял собаку в ЖК "Светлая Долина".