В Татарстане могут построить газоперерабатывающий завод

Татарстан заинтересован в строительстве на территории республики газоперерабатывающего завода - совместного проекта "Газпрома" и "Сибура". Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов на ежегодной пресс-конференции. Он отметил, что технически проект проработан, велика вероятность того, что он будет воплощен в жизнь.

"Строительство данного завода будет выгодно для страны, для "Газпрома", для всех. Мы много обсуждали данное решение и занимаем по ней активную позицию. У меня есть уверенность, что это должно получиться", - заявил глава республики.

Президент РТ также добавил, что у Татарстана есть конкурентные преимущества в виде необходимых мощностей и наличия специалистов.