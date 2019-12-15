Глава Башкирии дал предпринимателям сутки, чтобы убрать с прилавков снюсы

"Владельцам магазинов даю 24 часа на то, чтобы убрать эту дрянь с прилавков. Кто не поймет - поговорим по-другому" - пост с таким заявлением день назад опубликовал в своем аккаунте "Инстаграм" глава Башкортостана Радий Хабиров.

Он отметил, что накануне в Стерлитамаке 11-летний мальчик попал в реанимацию после того, как проглотил леденец с никотином. Оценку данному случаю, как пояснил Хабиров, даст прокуратура республики.

"Вообще, Госдума РФ в ближайшее время примет поправки о запрещении аналогов этой дряни. Снюс – это пакетики с измельчённым табаком, которые продавались для заядлых курильщиков. С 2015 года их запретили. Но на рынок высыпали его аналоги уже в виде конфет с жидким никотином, они продаются свободно. Содержание никотина в них больше, чем в табаке, для детского организма это очень опасно. Со всей страны каждый день приходят сводки о тяжелых отравлениях школьников, были даже летальные исходы. Пока закон не вступил в силу – давайте думать, какими другими эффективными способами уберечь наших детей" - призвал в своем посте глава Башкирии.

Отметим, что среди тех, кто поставил сообщению "лайк", оказался президент РТ Рустам Минниханов. На прошлой неделе в Госсовете РТ обсудили законопроект, предполагающий запрет продажи бестабачной никотиносодержащей продукции. За нарушение предпринимателей и продавцов будут штрафовать.