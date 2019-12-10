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Фото Prokazan.ru

В Татарстане хотят ввести штраф за продажу снюса школьникам

Cегодня, 16:41 25 1 Автор: prokazan.ru
Законопроект находится в стадии обсуждения

В Госсовете РТ на предварительном рассмотрении находится законопроект о запрете продажи детям бестабачной никотиносодержащей продукции, систем доставки никотина и вовлечении несовершеннолетних в употребление данного продукта. В перечень продукции вошли и снюсы, которые в последнее время доставили немало проблем учителям и родителям школьников: их употребляют дети по всему Татарстану. 

За продажу такой продукции детям предлагают ввести штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100  до 150 тысяч рублей.

Ранее корреспондент ProKazan.ru узнал у школьников, их учителей и родителей, как обстоят дела с употреблением снюса в учебных заведениях Казани.

 

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комментарии

Горожанин
0
10 декабря 2019
17:01
В целом по России этот закон не принят. Соответственно, не запрещены. Региональные нормативные акты не должны действовать вопреки федеральному.
Так что, можно смело посылать хотелки местных, которые не умеют ничего, кроме как запретить.

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