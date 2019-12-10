В Татарстане хотят ввести штраф за продажу снюса школьникам

В Госсовете РТ на предварительном рассмотрении находится законопроект о запрете продажи детям бестабачной никотиносодержащей продукции, систем доставки никотина и вовлечении несовершеннолетних в употребление данного продукта. В перечень продукции вошли и снюсы, которые в последнее время доставили немало проблем учителям и родителям школьников: их употребляют дети по всему Татарстану.

За продажу такой продукции детям предлагают ввести штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан; для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

Ранее корреспондент ProKazan.ru узнал у школьников, их учителей и родителей, как обстоят дела с употреблением снюса в учебных заведениях Казани.