В Казани будут судить инженера завода, где фотографа убило током во время съемки

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело в отношении 62-летнего главного инженера АО «Татагромодуль». Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть человека.

25 июля на заводе от удара тока скончался приглашенный для фотосъемки 26-летний фотограф. В поисках лучшего кадра парень решил взобраться на площадку для ремонта оборудования крана, он поднялся по лестнице, но задел ногой находящийся под электрическим напряжением троллей. Его ударило током, он упал с лестницы и скончался на месте происшествия.

«Как полагает следствие, несчастный случай произошёл по вине главного инженера, который нарушил требования по охране труда и техники безопасности при эксплуатации электроустановок», - говорится в сообщении прокуратуры.

В частности, фотографа допустили к электроустановке без сопровождения, с троллейных проводов не было снято напряжение, лестница не имела перил и ограждений. Сообщается, что главный инженер полностью признает свою вину. Суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело будет рассматривать Приволжский районный суд.

Напомним, погибший фотограф был виновником смертельного ДТП 22 апреля 2012 года. Парень на BMW выехал на встречку, столкнулся с Ford, от удара обе машины выбросило на автобусную остановку. Пострадали две женщины, одна из них скончалась в больнице через несколько часов. Виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Его приговорили к 4,5 годам колонии-поселения.