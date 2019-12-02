В Казани на помощь семьям инвалидов выделили 1 миллион рублей

В мэрии города рассказали, как в этом году в городе пройдет декада инвалидов. По данным ведомства, 273 семьи получат единовременную материальную помощь - на эти цели из бюджета Казани выделен 1 миллион рублей. Среди тех, кто получит помощь - 106 семей, имеющих двух и более детей-инвалидов, 43 семьи, где родители-инвалиды воспитывают несовершеннолетних детей, 18 одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих детей-инвалидов, и 106 одиноких матерей-инвалидов, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Для одиноких граждан с ограниченными возможностями здоровья организуют помощь в уборке квартир и придомовых территорий, а также окажут парикмахерские услуги. Конно-спортивный комплекс "Казань" проведет бесплатные занятия лечебной верховой езды, на них можно записаться по телефону 250-23-92. Также с 1 по 10 декабря в городе будут проходить культурные и спортивные мероприятия для людей с инвалидностью.