Мошенники придумали новый способ хищения денег с банковских карт

Мошенники изобрели новый способ хищения денег с банковских карт, сообщают «Известия». Издание рассказало о новой схеме.«Это похоже на схему с игрой в наперстки, где тоже есть свидетели и актер. Также разыгрывается сценка», – отметил полковник МВД в отставке Евгений Черноусов.

Один из клиентов в очереди к банкомату якобы случайно забывает свою карточку. Когда подходит следующий клиент, банкомат напоминает, что карту надо вытащить, иначе картоприемник ее «проглотит». Когда забывчивый клиент возвращается, ему отдают карточку. Он проверяет баланс и заявляет, что с его счета сняли большую сумму – от 5 до 15 тысяч рублей. При этом тут же находится свидетель, который подтверждает версию подставной жертвы.

«Жертва» угрожает, что вызовет полицию, апеллируя тем, что на карте есть отпечатки пальцев того, кто якобы украл деньги. Растерянные «воришки» предпочитают отдать средства из своего кармана.

Представитель «БКС. Премьер» Николай Соколов рекомендует не поддаваться психологическому прессингу, если вы столкнулись с подобной ситуацией, и дождаться полиции. Он также подчеркнул, что все операции по каждой карте фиксируются банком, что и будет доказательством отсутствия вашей вины.

