Боец казанского ОМОН стал абсолютным чемпионом снайперской дуэли

В Пермском крае прошел первый региональный чемпионат среди снайперов силовых структур и стрелков-любителей. На соревнованиях бойцы казанского ОМОН Росгвардии взяли призовые места во всех дисциплинах, рассказали в ведомстве.

Всего в чемпионате участвовали 14 команд регионов Приволжского федерального округа, им предстояло продемонстрировать навыки владения оружием и точность стрельбы. Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по РТ завоевали 1-е место в категории индивидуальных упражнений "Снайперские пары", 1-е место в первенстве среди участников по индивидуальным упражнениям, 2-е и 3-е места в квалификационных упражнениях Росснайпинга, а в снайперской дуэли боец казанского ОМОН стал абсолютным чемпионом.