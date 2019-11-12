Главный по сухарям. Тимур Билялов поставил новый рекорд «Ак Барса»

В минувший вторник, 12 ноября, казанский «Ак Барс» победил омский «Авангард» со счетом 3:0. Вратарь команды Дмитрия Квартальнова Тимур Билялов продлил свою сухую серию в этом сезоне до 282 минут и 52 секунд. Это его шестой «сухарь» за сезон.

Это лучший результат в Континентальной хоккейной лиге в этом сезоне и рекорд клуба во всех чемпионатах России. Предыдущий лучший результат «Ак Барса» в чемпионата России принадлежит Фреду Брэтуэйту – 244 минуты и 12 секунд.

«Конечно, приятно – мы вместе с командой работаем и добиваемся таких результатов, ребята мне помогают. Приятно, но самое главное – брать 2 очка в каждой игре», - прокомментировал свой результат казанский вратарь.

Билялов вышел на третью строчку по продолжительности «сухих» серий в истории чемпионатов России. Рекорд чемпионата России во время суперлиги у Иржи Трвая – 305 минут 56 секунд, на втором месте лучший результат КХЛ Алексея Мурыгина – 282 минуты 38 секунд.

Завтра, 14 ноября, «Ак Барс» сыграет на «Татнефть-Арене» с челябинским «Трактором».