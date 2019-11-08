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Фото Prokazan.ru

Синоптики обещают казанцам туман и гололед

Cегодня, 13:29 49 0 Автор: prokazan.ru

Гидрометцентр республики предупредил жителей Казани о неблагоприятных дорожных условиях. 

По данным ведомства, с 18 часов 11 ноября до 18 часов 12 ноября на территории города и всей республики ожидается туман. Кроме того, ночью метеорологи прогнозируют слабый гололед. 

В МЧС РТ напоминают водителям: в условиях плохой видимости на дорогах необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, следить за исправностью всех систем автомобиля, не допускать рискованных маневров на дорогах. Пешеходам также стоит быть внимательнее: пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам и снабдить одежду светоотражающими элементами.

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