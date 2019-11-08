Синоптики обещают казанцам туман и гололед

Гидрометцентр республики предупредил жителей Казани о неблагоприятных дорожных условиях.

По данным ведомства, с 18 часов 11 ноября до 18 часов 12 ноября на территории города и всей республики ожидается туман. Кроме того, ночью метеорологи прогнозируют слабый гололед.

В МЧС РТ напоминают водителям: в условиях плохой видимости на дорогах необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, следить за исправностью всех систем автомобиля, не допускать рискованных маневров на дорогах. Пешеходам также стоит быть внимательнее: пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам и снабдить одежду светоотражающими элементами.