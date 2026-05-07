В «Гознаке» раскрыли, откажутся ли от наличных

«Гознак» не собирается отказываться от наличных денег и полностью переходить на криптовалюты или цифровые финансовые активы. Об этом генеральный директор компании Аркадий Трачук рассказал Радио РБК. Конкретная ссылка на страницу материала в исходном тексте не указана.

По словам Трачука, компания не планирует полностью уходить в виртуальную сферу. Он отметил, что заказчики и пользователи по-прежнему хотят видеть наличные банкноты и паспорта в физическом виде.

Глава «Гознака» также допустил, что в будущем цифровой рубль может стать конкурентом наличных денег. При этом он подчеркнул, что не знает, когда именно это может произойти.

Рекомендуем также:

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. С этой даты крупнейшие банки и торговые точки должны обеспечить гражданам возможность оплаты цифровым рублем.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее поясняла, что массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября не означает обязанности для граждан пользоваться новой формой денег.

По ее словам, обязательными новые требования будут для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны принимать оплату цифровым рублем. Для граждан использование цифрового рубля останется добровольным.

Рекомендуем также: