В Антарктиде строят новое хранилище для льда возрастом более 1 млн лет

Российские полярники начали строительство нового специального кернохранилища на антарктической станции Восток. Об этом сообщил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, пишет Интерфакс.

По словам Макарова, архив кернов находится в Антарктиде. В нем уже собрано около пяти километров цилиндрических проб льда, включая образцы возрастом более одного миллиона лет.

Новое хранилище решили создать из-за состояния прежнего объекта. Как пояснил начальник станции Восток 70-й Российской антарктической экспедиции Дмитрий Башмашников, действующее кернохранилище выработало свой ресурс, а его конструкции имеют небольшие деформации.

Башмашников отметил, что работы по строительству будут проводиться поэтапно.

Макаров подчеркнул, что сохранять древний лед непосредственно в Антарктиде удобно из-за природных условий станции Восток. Сильные морозы позволяют обходиться без искусственных холодильных установок. При необходимости образцы отправляют в Санкт-Петербург для изучения в лабораториях.

Также директор института рассказал о планах возобновить научную программу. По его словам, работы по древнему льду в районе станции Восток на Куполе Б планируется начать в ходе 71-й экспедиции.

Озеро Восток является крупнейшим подледниковым водоемом на планете. Его площадь составляет около 16 тысяч квадратных километров. Этот район остается одним из наименее изученных мест на Земле.

