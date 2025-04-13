Ученые обнаружили, что на Марсе когда-то был древний океан

На Марсе когда-то мог плескаться древний океан с песчаными берегами — к такому выводу пришли китайские исследователи, изучив данные, собранные марсоходом «Чжужун». Их открытие может стать важным шагом в поиске внеземной жизни.

Ученые обнаружили в южной части равнины Утопия, что в северном полушарии планеты, осадочные слои с наклонной структурой. Такие образования напоминают прибрежные отложения, подобные тем, что можно увидеть на Земле. Это говорит о том, что на Марсе в прошлом царил теплый и влажный климат, а вода могла существовать в жидком виде длительное время.

По мнению одного из участников исследования, Бенджамина Карденаса, именно в таких переходных зонах между сушей, водой и атмосферой на Земле когда-то и возникла жизнь. Поэтому подобные места на Марсе — отличная цель для будущих миссий, направленных на её поиски.

Что ещё удалось узнать о Марсе

За последние годы исследователи сделали несколько значимых открытий, подкрепляющих теорию, что на Красной планете когда-то существовала вода, а вместе с ней — и условия для жизни.

Озера на Марсе: В январе 2025 года стало известно о следах волн, высотой всего 6 мм, найденных марсоходом Curiosity в кратере Гейла. Эти ряби могли возникнуть только при наличии мелководья и ветра, что подтверждает наличие воды.

Озёрные отложения: Марсоход Perseverance ранее передал данные о древних слоях, сформированных водой в кратере Езеро. Это подтверждает существование водоемов в прошлом.

Вода в глубине: В 2024 году с помощью аппарата InSight учёные узнали, что под поверхностью Марса скрываются залежи воды, возможно, в достаточном количестве, чтобы покрыть планету океанами. Однако она находится на глубине 12–20 км, что делает её труднодоступной.

Следы возможной жизни: Летом того же года Perseverance обнаружил на валуне в месте под названием водопад Чеява необычные светлые пятна, окруженные материалом с железом и фосфатом — соединениями, которые на Земле часто остаются после микробов.

Где ещё может существовать инопланетная жизнь

Марс — не единственное место, где астробиологи ищут следы жизни:

Энцелад, спутник Сатурна: Под его ледяной поверхностью скрывается океан. Ученые доказали наличие в нём ключевых элементов для жизни — водорода, азота, кислорода, серы, а также потенциального фосфора. По данным моделирования, на дне могут находиться гидротермальные источники, аналогичные тем, что на Земле служат источником жизни.

Европа, спутник Юпитера: Учёные из Стэнфорда заметили на её поверхности борозды, похожие на трещины в ледяной оболочке. Аналогичные структуры были замечены в Гренландии и указывают на возможные подлёдные озёра, где может сохраняться жидкая вода.

Эти открытия поддерживают гипотезу, что жизнь могла возникнуть не только на Земле, но и в других уголках Солнечной системы.