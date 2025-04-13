Не у нас
· 16+ · Диана Вагапова

Ученые обнаружили, что на Марсе когда-то был древний океан

На Марсе когда-то мог плескаться древний океан ...

фото: wirestock

Подписаться на Дзен.канал

На Марсе когда-то мог плескаться древний океан с песчаными берегами — к такому выводу пришли китайские исследователи, изучив данные, собранные марсоходом «Чжужун». Их открытие может стать важным шагом в поиске внеземной жизни.

Ученые обнаружили в южной части равнины Утопия, что в северном полушарии планеты, осадочные слои с наклонной структурой. Такие образования напоминают прибрежные отложения, подобные тем, что можно увидеть на Земле. Это говорит о том, что на Марсе в прошлом царил теплый и влажный климат, а вода могла существовать в жидком виде длительное время.

По мнению одного из участников исследования, Бенджамина Карденаса, именно в таких переходных зонах между сушей, водой и атмосферой на Земле когда-то и возникла жизнь. Поэтому подобные места на Марсе — отличная цель для будущих миссий, направленных на её поиски.

Что ещё удалось узнать о Марсе

За последние годы исследователи сделали несколько значимых открытий, подкрепляющих теорию, что на Красной планете когда-то существовала вода, а вместе с ней — и условия для жизни.

  • Озера на Марсе: В январе 2025 года стало известно о следах волн, высотой всего 6 мм, найденных марсоходом Curiosity в кратере Гейла. Эти ряби могли возникнуть только при наличии мелководья и ветра, что подтверждает наличие воды.

  • Озёрные отложения: Марсоход Perseverance ранее передал данные о древних слоях, сформированных водой в кратере Езеро. Это подтверждает существование водоемов в прошлом.

  • Вода в глубине: В 2024 году с помощью аппарата InSight учёные узнали, что под поверхностью Марса скрываются залежи воды, возможно, в достаточном количестве, чтобы покрыть планету океанами. Однако она находится на глубине 12–20 км, что делает её труднодоступной.

  • Следы возможной жизни: Летом того же года Perseverance обнаружил на валуне в месте под названием водопад Чеява необычные светлые пятна, окруженные материалом с железом и фосфатом — соединениями, которые на Земле часто остаются после микробов.

Где ещё может существовать инопланетная жизнь

Марс — не единственное место, где астробиологи ищут следы жизни:

  • Энцелад, спутник Сатурна: Под его ледяной поверхностью скрывается океан. Ученые доказали наличие в нём ключевых элементов для жизни — водорода, азота, кислорода, серы, а также потенциального фосфора. По данным моделирования, на дне могут находиться гидротермальные источники, аналогичные тем, что на Земле служат источником жизни.

  • Европа, спутник Юпитера: Учёные из Стэнфорда заметили на её поверхности борозды, похожие на трещины в ледяной оболочке. Аналогичные структуры были замечены в Гренландии и указывают на возможные подлёдные озёра, где может сохраняться жидкая вода.

Эти открытия поддерживают гипотезу, что жизнь могла возникнуть не только на Земле, но и в других уголках Солнечной системы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

22 часа назад

Ученые объяснили, почему тело человека двигается после смерти

Новости Казани

день назад

с 15 апреля без воды останутся несколько районов Казани

что нужно для установки вытяжки на кухне с отводом в вентиляцию

Новости Казани

день назад

Экологи в шоке: под Казанью обнаружена огромная незаконная свалка

Новости Татарстана

2 дня назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

декоративная штукатурка стоимость работ в Новосибирске

Новости Казани

8 часов назад

В Казани полицейские задержали курьера мошенников, который украл 170 тысяч

Не у нас

день назад

Ученые фиксируют смещение Северного полюса

Не у нас

22 часа назад

Ученые выяснили, какой вид кофе самый безопасный ля здоровья

Новости Казани

день назад

В Казани из-за сильного ветра столб чуть не рухнул на пешеходов
Новости Казани
2 дня назад

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Этот храм станет особенным

Не у нас

4 минуты назад

В России создали ИИ, который может найти вредоносные программы, крадущие пароли

Не у нас

14 минут назад

На Камчатке появилось странное озеро с кипящей водой

Не у нас

24 минуты назад

Ученые продвинулись в разгадке тайны «молочного моря»

Не у нас

49 минут назад

Ученые обнаружили, что на Марсе когда-то был древний океан
В Казани с 18 апреля возобновят прямые рейсы с ...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани с 18 апреля возобновят прямые рейсы с Белградом

Не у нас

59 минут назад

Ученые в панике: «ворота в ад» в Якутии продолжают расти

Не у нас

4 часа назад

Ученые нашли способ, как повысить урожай многократно

Новости Казани

4 часа назад

На озере Кабан в Казани заметили редких птиц — уток-огарей
«Она просто хотела осмотр, а ушла со счётом на ...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Она просто хотела осмотр, а ушла со счётом на 100 тысяч»: врач рассказала, как в Казани теряют деньги у стоматолога